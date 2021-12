Calcio Eccellenza, Victor San Marino: mirino sugli attaccanti Ambrosini e Buonaventura

Sport

Rimini

19:06 - 10 Dicembre 2021

L'attaccante Alex Ambrosini.

Quattro calciatori lasciano il Victor San Marino. E’ stato risolto anticipatamente con il Forlì il trasferimento a titolo temporaneo di Simone Barducci, portiere itaaliano, classe 2001. Risoluzione contrattuale con l’attaccante rumeno Petrisor Voinea, classe 1981, con il centrocampista centrale italiano Tommaso Argenziano (classe 2004), e il difensore italiano Loris Mannarino (classe 2002). La società ringrazia tutti e quattro i calciatori per il lavoro svolto e augurano loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Per il ruolo di attaccante trattativa con Alex Ambrosini, classe 1986, ex Rimini, attualmente in forza al Ravenna. Altro nome che circola è quella di Alex Buonaventura, classe 1986, ex Rimini e tesserato con l’Osimana (Promozine Marche) e in precedenza al Campodarsego in serie D.