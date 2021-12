Coronavirus San Marino: dieci ricoveri, anche due anziani della Rsa "per precauzione"

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:37 - 10 Dicembre 2021

Bollettino Covid San Marino 10 dicembre 2021.

A San Marino sono dieci le persone ricoverate in ospedale in questa fase della pandemia da Sars-CoV-2. Due in terapia intensiva, otto nel reparto di isolamento. Tra gli otti ci sono anche due anziani ospiti della Rsa La Fiorina, positivi al virus: il loro ricovero è stato dettato, spiega l'Iss sammarinese, "da motivi organizzativi e precauzionali". I casi attivi sul monte Titano sono 478 (una settimana fa erano 346, + 132), dunque sono 468 le persone in isolamento. Quelle in quarantena sono invece 225.



Sul fronte vaccinazioni, a dicembre finora 122 le persone che hanno ricevuto la prima dose. Le persone che a San Marino hanno completato il ciclo primario di vaccinazione sono invece 25.356, l'83,86% della popolazione. Sono infine 6008 le persone che hanno ricevuto la terza dose.