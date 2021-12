Mia Severi della ginnastica artistica Riccione è campione nazionale

Sport

Riccione

| 16:28 - 10 Dicembre 2021

Mia Severi.



Risultati importanti per la Ginnastica Riccione al Campionato Nazionale Silver - Winter Edition 2021, svoltosi a Rimini nei giorni scorsi: un oro e un bronzo nell’artistica e una medaglia d’argento e due di bronzo nella ritmica. Sabato Mia Severi si è laureata campionessa nazionale all around nella categoria LB Junior 3, mentre Sara Medardi si è classificata terza all around tra le LE3 Senior 2. Hanno sfiorato il podio anche: Aurora Anniballi, 5a classificata LC3 Junior 1 (e prima nella sua categoria a volteggio) e Gioia Conti, 5a classificata LB Junior 3. In gara anche Sofia Bacchini (10a classificata LB Senior 1), Giorgia Del Vecchio (8a classificata LA3 Junior 3) ed Arianna Banfi (33a classificata LB Junior 1), Elyn Pompei (7a classificata LB3 A2), Nicole Pasquinelli, la ginnasta più piccola (8a classificata su 80 ginnaste nella categoria LA3 A1), nella categoria LA3 A2 Kadrin Cekiri (buona prova alla trave), Alice Marchini (buona prova al volteggio) e Veronica Gabellini (due buoni punteggi a trave e corpo libero).



Per la sezione Ritmica, Sofia Scattolari è vicecampionessa nazionale al corpo libero, a soli 0,050 dal primo posto. Bronzo al cerchio per Vittoria Hristova e Valentina Barbera (LA2J2), che centra un buon sesto posto all around. 4° posto (su 68), a soli 0,025 dal terzo alla palla per Federica Stea (LA A1). 13° posto all around e 5° al corpo libero (su 39 ginnaste) per Mia Roggi (A2 LB). Sofia Lunardini, alla sua prima gara di Federazione, chiude nona (su 50) al corpo libero. Alessia Sperindio (J1 LD) si piazza al 22° posto alla palla e al 16° (su 45) al nastro. Prima esperienza in Federazione e a livello Nazionale per le LA A2 Giulia Zani e Mia Masini, entrambe si piazzano a metà classifica.



Soddisfatto della continua crescita delle sua atlete, sia nell’artistica che nella ritmica, il presidente della Ginnastica Riccione, Francesco Poesio: “Sono molto contento perché con entrambe le sezioni siamo riusciti a centrare ottimi risultati e medaglie importanti, che non sono mai scontate a livello nazionale. Sono particolarmente orgoglioso di quanto fatto dalla sezione Artistica: il titolo italiano di Mia e la medaglia di bronzo di Sara testimoniano che oltre al settore Gold e alla serie A sta crescendo anche il settore Silver. Tra l’altro Mia (Severi, ndr) aveva lasciato il settore agonistico per quasi tre anni per tornare nella famiglia della Ginnastica Riccione da un anno, iniziando un nuovo percorso. E questo rende ancora più brillante il suo oro. Con la sezione Ritmica abbiamo confermato gli ottimi piazzamenti centrati negli ultimi anni. Valentina Barbera, nonostante non si sia potuta allenare con continuità, ha strappato un terzo posto che vale una vittoria. Ma il mio personale applauso è per tutte le nostre atlete in gara, indipendentemente dai piazzamenti, e per i loro allenatori”.