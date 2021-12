Covid: vaccinazione bambini 5-11 anni, si parte giovedì 16 dicembre alle 14.30

Attualità

Rimini

| 16:09 - 10 Dicembre 2021

Come anticipato dalla Regione Emilia Romagna, da lunedì 13 dicembre al via le prenotazione del vaccino anche per la fascia 5-11 anni, mentre le prime somministrazioni partiranno dal 16 dicembre.



I servizi di Pediatria di Comunità stanno provvedendo a chiamare telefonicamente i ragazzi con patologie croniche, che sono già in carico agli stessi. Pertanto non dovranno prenotare ed effettueranno la vaccinazione negli stessi ambulatori vaccinali, dove solitamente si recavano per la somministrazione degli altri vaccini.



A Rimini la prima seduta vaccinale per i bambini è stata organizzata all'hub vaccinale dalle 14.30 alle 19.30. Martedì 28 dicembre nuova seduta vaccinale, sia all'hub provinciale a Rimini, sia in quello di Riccione, agli stessi orari.