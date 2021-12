Rimini, nuova Ztl in zona Parco del Mare nord. I permessi diventano digitali

Attualità

Rimini

15:47 - 10 Dicembre 2021

Ztl a Rimini.



A Rimini la Ztl sarà attivata nella zona del parco del mare Nord. Inoltre i permessi diventeranno digitali: niente file agli sportelli comunali e niente più tagliando sul cruscotto. Non sarà quindi necessario per i cittadini rivolgersi agli uffici, né esporre sul cruscotto il tagliando, grazie al sistema elettronico che controllerà direttamente la targa e ne verificherà il suo inserimento nel database comunale. Una procedura che varrà anche per i permessi giornalieri, rilasciati in digitale sulla base di specifiche deroghe.



È dunque in fase di implementazione il software che consentirà l’attivazione dei tredici varchi che monitoreranno gli spostamenti delle auto nel quadrante antico della città e nel parco del mare. "Un progetto che risponde a due obiettivi: da una parte regolamentare l’accesso dei veicoli in aree dall’alto valore storico e monumentale, come il centro storico, o paesaggistico, come i lungomari, altamente frequentati da pedoni e ciclisti, dall’altra agevolare i cittadini nel percorso di rilascio e controllo dei permessi, attraverso un sistema digitalizzato che eviterà le file agli sportelli comunali, prevedendo procedure prevalentemente on line o digitali", spiega in una nota l'amministrazionme comunale.



Il sistema di controllo della ZTL del centro storico con varchi elettronici procederà coordinandosi con l'attivazione della ZTL del parco del mare Nord. Per testare il nuovo sistema l’intenzione dell’amministrazione è di procedere in un primo momento con il rilascio dei permessi del Parco del mare nord che, così come accadrà per il centro storico, non saranno più cartacei ma digitali. Poi si procederà con gli altri varchi. Nel centro storico priorità sarà data a via Ducale. "La zona mare rappresenterà dunque un test importante rispetto alle funzionalità e alle eventuali criticità del nuovo sistema di rilascio delle autorizzazioni e del meccanismo di verifica", evidenzia la nota da palazzo Garampi. Una volta testato il sistema, si procederà con la verifica dei permessi già rilasciati nel tempo in centro storico e al collaudo del sistema integrato di supervisione delle telecamere, che coordinerà gli impianti del parco del mare con quelle del centro storico attualmente in fase di realizzazione.



L'assessore Frisoni evidenzia che si tratterà di una modifica sostanziale degli spostamenti in città e un sistema a fila zero agli sportelli per la gestione dei permessi: "un impegno che richiede un grande lavoro di pianificazione, raccolta dati, implementazione delle dotazioni software e non da ultimo di informazione ai cittadini".