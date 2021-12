Riccione, nasce il maxicamping da 25 milioni. Trecento i nuovi posti di lavoro

Attualità

Riccione

| 15:31 - 10 Dicembre 2021

Camping Riccione.



Ultimo passaggio ieri sera (giovedì 9 dicembre) in Consiglio Comunale per l’accordo operativo "International Riccione Camping Village e Romagna Camping Village” che andrà a rigenera radicalmente e riqualificare i campeggi affacciati in viale Torino. "La vacanza open air e all’avanguardia in un’area rinnovata della città diventa parte integrante dell’offerta turistica di Riccione", spiega l'amministrazione comunale.



Previsto un investimento di 25 milioni di euro su una superficie di 270.000 mq, per 1.471 piazzole, 30 bungalow, 27 unità ricettive fisse; e ancora, 4.300 mq per l’area ricettiva, 7.170 mq dedicati ai servizi interni ai camping. Sono questi i numeri che garantiranno a Riccione 7.000 nuovi posti letto e 300 nuovi posti di lavoro in un’area situata sul lungomare a pochi passi sulla spiaggia con piscine per adulti e bambini, parchi acquatici, teatro per animazione all’aperto, ristoranti, zone fitness, mobilhome e bungalow. E tanto verde con 1100 nuove alberature sia all’interno dei campeggi che in viale Torino. L’area campeggi e via Torino sarà come un uno spazio green per pedoni, ciclisti e turisti.



Dal punto di vista procedurale, dopo aver acquisito il parere favorevole del Comitato Urbanistico di Area Vasta, rappresentato da Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini e Comune di Riccione, il consiglio comunale ha dato il via libera all’unanimità alla stipula, che avverrà entro dicembre dinnanzi al notaio, dell’accordo operativo presentato dopo manifestazione di interesse da parte del privato. La pubblicazione sul bollettino regionale prevista a gennaio sarà l’ultimo adempimento previsto per partire con la riqualificazione. L’area campeggi e via Torino diventerà uno spazio green per pedoni, ciclisti e turisti. Previsti infatti da parte del privato interventi di interesse pubblico con piste ciclabili, parcheggi pubblici, aree verdi ed un rinnovamento completo del lungomare di via Torino dove sorgerà una piazza quale nuova porta d’ingresso della città.

Soddisfatto il sindaco di Riccione Renata Tosi che ha descritto il progetto come "la più importante e radicale riqualificazione urbana della città dal dopoguerra", evidenziando la visione strategica della propria amministrazione, "allo scopo di stimolare i privati a investire a Riccione"



"Si tratta anche del primo accordo operativo approvato in Provincia di Rimini, approdato al Comitato Urbanistico di Area Vasta e che rappresenta un apripista alla attuazione degli accordi operativi, per cui ringrazio la Regione che ha dato un fondamentale apporto con la Legge Regionale 24/2017", aggiunge il sindaco, che chiosa: "un obiettivo raggiunto dopo anni di lavoro di squadra con il privato e con tutti i soggetti preposti a partire, per il Comune di Riccione, dall’architetto Odetta Tomasetti del settore Urbanistica che, come sindaco e assessore con delega all’urbanistica ringrazio anche nome della Maggioranza, per la professionalità e il puntuale operato che hanno fatto sì di arrivare a questa grande opportunità di sviluppo data da oggi alla città”.