Bellaria, quasi conclusi i lavori sulla Statale 16. Modifiche al traffico il 13 e 14 dicembre

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:22 - 10 Dicembre 2021

La Statale 16 durante i lavori.

I lavori sul tratto della Statale 16 di Bellaria Igea Marina si completeranno all' inizio della prossima settimana, tra lunedì 13 e martedì 14 dicembre. Lo comunica l'amministazione comunale in una nota. L'intervento è stato disposto per consolidare gli argini a bordo carreggiata e per riqualificare le barriere stradali. Il sindaco Giorgetti ringrazia Anas per aver accolto le richieste dell'amministrazione: completare i lavori in anticipo rispetto alle festività natalizie.



Tuttavia, con l'ultimazione del cantiere, ci saranno disagi per gli automobilisti, nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 dicembre: per consentire la rimozione dei new jersey e la chiusura del cantiere, il tratto della Statale 16 già interessato dai lavori di messa in sicurezza nell’ultimo periodo - quello compreso tra i chilometri 189,500 e 186,500 - , sarà precluso al traffico nella direzione Rimini-Ravenna con deviazione sulle vie secondarie dalle 9.00 alle 17.00.