Dai cappelletti alle sciarpe: a Verucchio le iniziative di beneficenza del Natale

15:15 - 10 Dicembre 2021



Dalla “Boutique Solidale”, aperta in piazza Primo Maggio dalle 10 alle 18 di domenica 12 dicembre, alle sciarpe della neonata “Mani Solidali”, che nasce grazie a un progetto promosso dal Comune di Verucchio per unire creatività e solidarietà: nella sua ventesima edizione, la maratona benefica che risponde al nome di Natale Solidale si arricchisce di novità e iniziative e torna a proporre una decina di appuntamenti attraverso cui saranno raccolti fondi per progetti di cooperazione internazionale (dispensari medici nei villaggi del Madagascar, una casa famiglia per ragazzi di strada in Moldavia e per l’acquisto da parte delle suore di Sant’Onofrio di nuove attrezzature per fare il pane nel villaggio della Tanzania in cui sono presenti). ma anche progetti locali.

Spettacoli, concerti, mostre, mercatini, spettacoli di danza, torneo di burraco, commedie dialettali: nel programma predisposto dal Comitato che mette insieme amministrazione comunale, associazioni di volontariato, Parrocchia e Caritas c’è un po’ di tutto, con una rivisitazione dei “Cappelletti Solidali”. Non saranno cioè più le volontarie a farli e metterli in vendita, ma sarà devoluto il 5% di quelli acquistati nelle due attività che a oggi hanno aderito all’iniziativa: ‘Profumi e sapori di una volta’ in Piazza Europa e ‘Pasta fresca del Sole’ in via Casale.



L’altra novità è come detto quella di ‘Mani Solidali’, che ha per capofila il Comune e mette insieme un gruppo di donne creative del territorio con l’obiettivo di realizzare nel tempo vari oggetti appunto con la loro manualità per poi metterli in vendita devolvendo il ricavato a cause benefiche. Per questo esordio le volontarie collaborano alla creazione di sciarpe solidali che saranno messe in vendita a partire da sabato 18 dicembre in favore proprio del Natale Solidale 2021 e invitano tutti ad aderire: “Se sai fare l’uncinetto e vuoi dare il tuo contributo, contattaci sulla pagina Facebook Mani Solidali Verucchio oppure scrivici a manisolidaliverucchio@gmail.com e ti daremo tutte le informazioni per realizzarle”.