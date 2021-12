Pusher faceva la spola dall'hotel alla strada, portando la droga anche in pigiama

Cronaca

Rimini

| 15:09 - 10 Dicembre 2021

Foto di repertorio.



Ha patteggiato 12 mesi di reclusione il 30enne tunisino arrestato ieri (giovedì 9 dicembre), dalla Squadra Volante della Polizia, in viale Regina Margherita a Rimini. Il giovane, da quanto è emerso, viveva in una camera di hotel e spacciava in strada, nelle immediate vicinanze. Faceva la spola dalla sua camera d'albergo, talvolta portando lo stupefacente agli acquirenti vestendo il pigiama. E' stato arrestato dalla Polizia che lo ha notato confabulare con due giovani: il 30enne ha cercato la fuga, gettando un involucro con 9 dosi di hashish sotto un'automobile parcheggiata, venendo però bloccato dagli agenti.