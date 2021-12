Hotel di Rimini e Riccione cercano personale in Albania: "in Italia non si trova"

Attualità

Rimini

| 14:47 - 10 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

Gli hotel di Rimini e Riccione non trovano personale in Italia e lo cercano in Albania. Le associazioni albergatori delle due città rivierasche hanno varato un progetto di reclutamento di lavoratori provenienti dall'Albania, che sarà presentato in video collegamento martedì 14 dicembre alle 15. "Dalla stagione estiva passata è emersa la grande difficoltà a reperire personale, una crisi di domanda di lavoro mai vista prima", evidenzia la nota delle due associazioni di albergatori. Il progetto Ponte Adriatico, approvato da Ministero del lavoro e dell'Immigrazione, prevede l'ingaggio di personale selezionato e formato professionalmente per le varie mansioni che riguardano gli alberghi. I ragazzi e ragazze prima dell'inserimento lavorativo parteciperanno ad un percorso formativo civico, linguistico e professionale della durata di un mese.