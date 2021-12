Alla vista della Polizia getta la droga sotto un'auto parcheggiata: arrestato il pusher

Cronaca

Rimini

14:33 - 10 Dicembre 2021

Ieri sera (giovedì 9 dicembre) un 30enne tunisino, disoccupato e regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato, in quanto sorpreso in possesso di droga pronta per lo spaccio, durante un controllo in viale Regina Margherita. La Polizia lo ha notato, all'altezza dell'incrocio con viale Faenza, mentre confabulava con altre due persone: il 30enne, alla vista della pattuglia, ha cercato la fuga, gettando un involucro sotto un'automobile parcheggiata. All'interno c'erano nove dosi di hashish pronte per la vendita: la droga è stata sequestrata assieme a un numero cospicuo di banconote di piccolo taglio, nascoste nel giubbotto, ritenute il provento dell'attività di spaccio. L'ipotesi di reato a carico dell'arrestato è la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.