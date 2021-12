Scambio di persona, agenzia di stampa 'manda' ai domiciliari il senatore riminese Barboni

Attualità

Rimini

| 14:24 - 10 Dicembre 2021

Antonio Barboni.

Lo stesso nome, Antonio, e un'assonanza nel cognome: il senatore riminese di Forza Italia Antonio Barboni è stato vittima di uno scambio di persona da parte di un' agenzia di stampa nazionale, che ieri (giovedì 9 dicembre) ha diffuso la notizia di un provvedimento giudiziario sul suo capo, quando il vero destinatario della misura era l'ex senatore ed ex sottosegretario Antonio Bargone. L'indagine della Guardia di Finanza di Benevento, che vede Bargone tra gli indagati, riguarda una gara d'appalto truccata. Barboni invece è stato informato telefonicamente dalla collega di partito Anna Maria Bernini della notizia che menzionava i domiciliari per il senatore "tra i fondatori di Forza Italia a Rimini ed eletto in Emilia Romagna". L'agenzia di stampa ha corretto l'errore con un altro lancio, ma il senatore Barboni ha comunque attivato l'avvocato Alessandro Petrillo per eventuali azioni legali.