Basket D, per il Fast Coffee Villanova la seconda della classe

| 14:03 - 10 Dicembre 2021

Il coach dei Tigers Evangelisti (foto Alfio Sgroi).

Una sfida d’alta quota. Fast Coffee Villanova Tigers sabato 11 dicembre, alle ore 21, ospita alla Tigers Arena di Villa Verucchio la seconda forza del campionato di serie D, i bolognesi di Giardini Margherita di coach Joseph Morra e del presidente Simone Motola.

Attualmente Giardini Margherita è al secondo posto in classifica, con 12 punti, appaiata alla Pol. Stella. Nell’ultimo turno, i bolognesi sono stati sconfitti a domicilio da Selene S. Agata 73-75.

Fast Coffee Villanova Tigers guida la classifica del girone C con 14 punti, con 558 punti segnati e 468 subiti.

“Affrontiamo una squadra molto forte, come dimostra la classifica, dal roster lungo, una compagine atipica, con Minghetti centro di ruolo, e tante ali. – fotografa la gara di sabato il coach villanoviano Cristian Evangelisti – Fanno pressione e tengono il ritmo alto. Si tratta di dodici giocatori tra under e senior tutti molto ben inseriti nel gioco e partecipi alla manovra, e vanno tutti a segno. I giocatori chiave, oltre a Minghetti, sono Artese (già CSilver) e Bernabini, vecchia conoscenza made in Santarcangelo, tiratore micidiale in uscita dai blocchi. Dovremo cercare in tutti i modi di limitarli”.

E Fast Coffee Villanova Tigers, come si presenta alla super sfida?

“Con una squadra cortissima e qualche acciacco, con qualche giocatore fisicamente non al meglio e con difficoltà ad allenarsi. Ma ormai abbiamo fatto l’abitudine a queste difficoltà e al roster con 6 senior e gli under, dimostrando di saper giocare le partite, stringendo le maglie nei momenti che contano, tirando fuori orgoglio e cuore. Confido nei ragazzi, - si auspica Evangelisti – nella loro voglia e coraggio di giocare fino alla fine per realizzare un’altra impresa. Sono sicuro che tutti quelli chiamati in causa daranno il 120%”.

Dal punto di vista tecnico, il coach ha le idee chiare. "Dovremo controllare i ritmi, spingere quando è ora nei primi 10” dell’azione e gestire la seconda parte senza arrivare a tiri forzati. Alterneremo le difese per mettere un po’ di sabbia nei loro ingranaggi”.

In occasione della partita di sabato, il main sponsor Fast Coffee mette a disposizione una macchina da caffè casalinga, che verrà sorteggiata tra il pubblico presente alla Tigers Arena (secondo le norme anti Covid vigenti).