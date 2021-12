Covid: Morciano e Novafeltria, programmate due sedute vaccinali per over 65

Attualità

Novafeltria

| 13:48 - 10 Dicembre 2021

Come anticipato dalla nostra redazione, l'Ausl Romagna ha attivato una seconda seduta di vaccinazionl all'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria, presso la Casa della Salute. L'appuntamneto è stato programmato per sabato 18 dicembre, dalle 8.30 alle 17.30.



Con lo stesso orario, è stata organizzata una seduta vaccinale anche presso la casa della salute di Morciano, venerdì 17 dicembre.



In entrambi i casi l'accesso è riservato agli over 65, per la somministrazione della terza dose. Non serve la prenotazione.