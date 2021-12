Sfonda la vetrina della farmacia con un tombino per portare via venti euro

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 13:43 - 10 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

Furto ieri sera (giovedì 9 dicembre), intorno alle 23, a danno della farmacia di San Martino dei Mulini, in via Tomba. Un ignoto malvivente ha utilizzato un tombino per distruggere la vetrina e fare irruzione all'interno. Le attenzioni sono state rivolte al fondo cassa, una ventina di euro. Sono stati dunque maggiori i danni, per centinaia di euro (la farmacia è comunque assicurata), che la refurtiva. Il ladro è scappato facendo perdere le tracce: i Carabinieri, allertati dal sistema d'allarme, sono interventi sul posto per i sopralluoghi, avviando le indagini. La farmacia ha regolarmente aperto in mattinata.