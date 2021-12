Alta Valmarecchia, oltre 4 milioni in arrivo per sistemare le strade

Attualità

Rimini

| 13:07 - 10 Dicembre 2021

Strada nel comune di Pennabilli.



Dalla regione 4 milioni e 283mila euro per le strade dell'Alta Valmarecchia, in particolare per rendere più accessibili e sicuri i collegamenti alle sedi di servizi essenziali in campo sanitario, sociale e scolastico. In totale sono 20 i milioni di euro stanziati per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ferrara e Rimini: fondi stanziati grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).



Le province interessate, in quanto enti soggetti attuatori, dovranno comunicare al ministero i piani di intervento entro il 31 marzo 2022. E’ tuttavia fatta salva la possibilità di segnalare direttamente al ministero gli interventi considerati urgenti e che non necessitano di preventiva programmazione, limitatamente alle risorse previste per la prima annualità.



Le risorse sono state ripartite a livello nazionale sulla base di alcuni parametri relativi alla popolazione residente, l’estensione della rete stradale, l’esistenza di rischio sismico e situazioni di dissesto idrogeologico.