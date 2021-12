Pd Novafeltria critico sul segretario provinciale Sacchetti: "Votiamo la sua conferma con riserva"

Attualità

Novafeltria

| 12:33 - 10 Dicembre 2021

Ottavia Borghesi e Sauro Mercatelli.

Giovedì 9 dicembre, si è tenuta l’assemblea congressuale del Circolo PD di Novafeltria.Sauro Mercatelli è il nuovo segretario di circolo, affiancato da una segreteria operativa composta da: Federico Moni, Silvana Travaglini, Martina Brizzi, Ottavia Borghesi, Andrea De Luca, Giancarlo Giardi, Daniele Novelli, Gabriele Berardi. Inoltre: Luca Belloni coordinerà i lavori di proposta e discussione di iscritti, non iscritti e simpatizzanti.



Il nuovo gruppo postosi alla guida del Partito Democratico locale si propone di non disperdere il tentativo elettorale di centrosinistra rappresentato dalla lista "Rin-nova" e quello contemporaneamente “civico”, costituito dall’esperienza di Novaé: la volontà sarà quella di condividere pensieri ed idee finalizzate a coinvolgere ed unire i territori e le popolazioni in essi residenti, così da trovare nel centrosinistra allargato risposta unitaria, di più chiara e futura proposta e risposta politica ai bisogni reali e collettivi, con particolare attenzione ai temi di genere, generazione ed ambientali.



Il Pd di Novafeltria - si legge in una nota - "vuole lavorare per creare una identità locale e di Valmarecchia che abbia prospettiva stabile, più credibile in persone ed idee, inserita nel dialogo regionale e provinciale che permetta di uscire dal consueto isolamento politico e di marginalità territoriale. Nello specifico: attuare una rinascita territoriale col doveroso fine di puntare al riequilibrio socio economico ed ambiantale tra costa e montagna".



Per raggiungere questo obiettivo, sarà necessario più coinvolgimento sui temi locali anche della Federazione Riminese che nella mozione e candidatura a segretario di Filippo Sacchetti non emerge a sufficienza nella sua visione prospettica di cura allo spopolamento, giustificata dalla perdita di servizi che nella descrizione di un orizzonte politico, più chiaro e definito, su come procedere alla ricostruzione di identità, unitarietà e idealità in territori, come quello di Novafeltria, che più di altri - sicuramente più dei Comuni costieri - corrono il rischio di perdita del consenso e di iscritti, senza un posizionamento del Pd più netto rispetto alla falsa rincorsa “civica” o all’appiattirsi su “leader locali”, per fini esclusivamente elettorali.



Questa la ragione che – dopo intenso e approfondito dibattito congressuale - ha convinto gli iscritti al Circolo Pd di Novafeltria dal votare, con riserva, astenendosi, il candidato a Segretario della Federazione Riminese, con la seguente motivazione: “che il giudizio non favorevole sul passato possa trasformarsi - in itinere - in valore positivo per l’immediato e per il futuro”.



In merito alla elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale Pd Emilia-Romagna, gli iscritti al Circolo di Novafeltria hanno, unanimamente, votato il candidato Luigi Tosiani, valutando, con entusiasmo, la presenza di Ottavia Borghesi quale delegato della Federazione di Rimini nell’Assemblea Regionale, ritenutosi: “passo importante verso un futuro di partecipazione, rappresentatività, presenzialità e condivisione del circolo PD di Novafeltria nel dibattito e contesto provinciale e regionale”.