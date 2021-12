Basket giovanile, RBR: hurrà per U19 e U15. Sconfitta dell'U16

Sport

Rimini

| 12:17 - 10 Dicembre 2021

Time out della Under 19.

Proseguono i campionati di RBR che nell'ultima giornata hanno complessivamente conquistato due vittorie, per Under 19 e Under 15, e la sconfitta dell'Under 16.

U19 Eccellenza

Angels/RBR-Fortitudo Bologna 73-62

ANGELS/RBR: Amati 6, Carletti 5, Mancini 4, Mulazzani 19, Scarponi 22, Nuvoli 1, Buzzone 5, Fabiani 11, Karpuzi, Rossi, Pasquarella, Ricci. All. Ferrari.

Ennesima battaglia casalinga per i ragazzi di coach Mattia Ferrari che affrontano la Fortitudo Bologna in un match intenso che non fa sconti per nessuno. Una partita testa a testa fin dall’inizio piena di contatti e palle vaganti, i gialli blu riescono a mantenere la lucidità e finire la partita portando a casa un importante vittoria.

U16 Gold

Basket 2005 Cesena-Stella/RBR 84-66

Trasferta amara per gli U16 che escono sconfitti dal difficile campo di Cesena. Partita viziata da un avvio un po’ troppo morbido da parte dei riminesi che subiscono 30 punti nei soli 10 minuti iniziali. I padroni di casa prendono fiducia dal vantaggio acquisito e con un pressing molto aggressivo mettono in difficoltà i nostri ragazzi che perdono qualche pallone di troppo. Nel terzo periodo c’è una piccola reazione della Stella che fa ben sperare, ma Cesena è brava a punire ogni disattenzione dei gialloblù. Nell’ultima frazione Rimini non molla e vincendo il parziale accorcia lievemente le distanze, concludendo sul -18 finale. 84-66. Un vero peccato per la squadra allenata da coach Andrea Maghelli, perchè se si fosse approcciata al match come ha fatto nell’ultimo quarto avremmo commentato tutt’altro risultato.

U15 Gold

Aics Junior Basket Forlì-IBR/RBR 43-85

(parziali 14-10, 24-23, 34-66)

Arriva un'altra vittoria per l'U15 IBR/RBR in trasferta contro Aics Junior Basket Forlì. Un non buon atteggiamento dei Warriors nei primi due quarti, porta alla chiusura del primo tempo in svantaggio per 24-23. Una volta ritrovata sicurezza nel secondo tempo nelle regole offensive e l'intensità difensiva, l'IBR/RBR si porta a casa la vittoria per 43-85. Prossima partita sarà in casa alla palestra Carim contro Emilbanca Ginn. Fortitudo sabato 11 dicembre alle 16.30.

IBR/RBR: Pennisi, Lisi 7, Antolini 4, Curci 7, Minguzzi 7, Zanni 2, Toni, Sabbioni 9, Frisoni 11, Amaroli 8, Casadei 4, De Gregori 26. All. Gollinucci, Miriello.