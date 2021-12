Pronto intervento Cattolica, garantita dalla Direzione Generale Ausl Romagna l’apertura h24

Attualità

Cattolica

10 Dicembre 2021

Un momento dell'incontro.

Incontro tra il Direttore Generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori e i sindaci per parlare della situazione dell’apertura h24 del punto di Primo Intervento dell’Ospedale di Cattolica. Erano presenti la sindaca di Cattolica Franca Foronchi, il vicesindaco Alessandro Belluzzi, l’assessore alle politiche socio-sanitarie Nicola Romeo e il presidente del Consiglio Comunale, Massimiliano Gessaroli. Per il comune di San Giovanni in Marignano , erano presenti il sindaco Daniele Morelli e la vicesindaca Michela Bertuccioli.



Carradori ha raccontato la difficoltà del reclutamento dei medici. Le cause sono note, dalla mancanza di una programmazione che determina la carenza di laureati per sostituire i professionisti andati in pensione, fino al paradosso per le Aziende di non poter assumere in rapporto di dipendenza medici abilitati alla professione perché a sprovvisti di specializzazione.

Quindi l’Ausl della Romagna ha adottato soluzioni di “minimizzazione del danno” che ha condiviso con i professionisti e sottoposto agli amministratori locali, come appunto nel caso dei Punti di Primo Intervento. Per quanto riguarda Cattolica , a fronte di un numero di accessi tra i 10-15.000 annui, alimentati in prevalenza nel periodo estivo, e rappresentati per l’85/90 per cento da codici di nulla o scarsa gravità (codici bianchi o verdi) il volume di attività era garantito da un organico medico e infermieristico autonomo.



Con la criticità riscontrata di personale la soluzione trovata consiste nell’inserire i medici dell’emergenza territoriale del turno notturno, che effettuano anche servizio di auto medica all’interno del Punto di Primo Intervento. In questo modo si integrerà la copertura delle 12 ore diurne garantita dai medici del Pronto Soccorso e della continuità assistenziale di Riccione.

E’ stata inoltre istituita una guardia attiva notturna effettuata dai medici di medicina interna di Riccione e Cattolica, integrata con medici di anestesia e rianimazione che, all’occorrenza, in caso di visita sul territorio dei medici di Emergenza Territoriale, suppliranno ad eventuali accessi presso il Punto di Primo Intervento.



“Si tratta di una importante soluzione tampone, condivisa con i professionisti e l’ Amministrazione Locale “ si legge nella nota dell’Ausl “Un traguardo importante di confronto e condivisione che dovrà proseguire per l’individuazione di progettualità più a lungo periodo sui Punti di Primo Intervento. per assicurare una rete dell’emergenza - urgenza efficace da applicare in tutte quelle realtà in cui insistono stabilimenti sanitari che presentano un’accessibilità ai Pronto Soccorso di 1°e2° livello entro un arco temporale di 30/60 minuti”.