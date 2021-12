Calcio Eccellenza, Victor San Marino a riposo: l'Alfonsine è stata esclusa dal campionato

Sport

Questa domenica il Victor San Marino avrebbe dovuto affrontare tra le mura amiche dell'Acquaviva Stadium, l’Alfonsine fanalino di coda, ma il club romagnolo - su decisione del giudice sportivo - è stato ufficialmente estromesso dal campionato per aver rinunciato per due volte consecutive a scendere in campo e a giocare contro il Sanpaimola e il San Pietro in Vincoli. Domenica 12 dicembre alle ore 14.30, dunque, non si giocherà Victor San Marino-Alfonsine allo stadio di Acquaviva.

Testa dunque già a domenica 19 per la trasferta contro il Valsanterno in cui la squadra di mister D’Amore dovrà confermare il suo altissimo il livello di concentrazione e determinazione.

Dice Gianni D’Amore, allenatore del Victor San Marino: “Sicuramente la nostra prestazione di sabato scorso contro il Russi è stata una delle più positive viste finora in Eccellenza e ci ha permesso di conquistare un successo importante sia a livello di classifica che a livello di entusiasmo. Spero che il girone di ritorno possa regalarci qualche soddisfazione in più rispetto a quello di andata. I ragazzi li ho visti molto bene durante gli allenamenti di questa settimana. Il centrocampista Pastorelli sta piano piano recuperando, mentre il capitano Barone si sta allenando con il gruppo ed è pronto per poter giocare dal 1’. Voinea, invece, ha chiesto alla dirigenza di poter lasciare il club e penso che a breve verrà accontentato”.