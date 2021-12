Promozione dei prodotti del territorio, il presidente del Centro Agro Alimentare Riminese all’Expo di Dubai

Attualità

Rimini

| 10:21 - 10 Dicembre 2021

Gianni Indino e Renzo Piraccini con i manager del mercato di Dubai.

Il presidente del CAAR – Centro Agro Alimentare Riminese, Gianni Indino è all’Expo di Dubai insieme alla delegazione della Regione Emilia Romagna e ai rappresentanti della rete di impresa dei centri agroalimentari della nostra regione, “Emilia Romagna Mercati”, formata dal CAAR di Rimini insieme a CAAB di Bologna, CAL di Parma e FOR Cesena.



“Per tutti noi l’obiettivo di questo viaggio all’Expo di Dubai è la promo-commercializzazione dei prodotti del nostro territorio – spiega Indino -. Ognuno per le proprie peculiarità, portiamo a questo importantissimo appuntamento le nostre eccellenze, partecipando ad incontri e convegni, proponendo progetti internazionali e cercando indicazioni per un nuovo percorso di valorizzazione sempre più forte dei prodotti agroalimentari regionali. Si tratta di un evento ricco di scambi culturali, che favoriranno scambi commerciali ed economici a favore del nostro territorio. Ieri, insieme al presidente di MacFrut, Piraccini, siamo stati ricevuti dalle più alte cariche in materia di commercio dell’ortofrutta e visitando i mercati di questa regione siamo stati testimoni della grande organizzazione e della professionalità dei nostri interlocutori. Nel corso dell’incontro, il presidente Renzo Piraccini ha invitato i manager del mercato di Dubai alla Fiera di Rimini in occasione del MacFrut 2022. Invito ovviamente accettato. Sono convinto che al termine di questo viaggio insieme alla delegazione dell’Emilia Romagna avremo raggiunto ottimi risultati”.