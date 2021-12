Incidente mortale, sabato 11 dicembre i funerali del 18enne Daniele Volanti

Attualità

| 09:29 - 10 Dicembre 2021

Daniele Volanti.

Saranno celebrati sabato 11 dicembre alle ore 10.30 nella chiesa della Resurrezione Don Benzi, di via della Gazzella a Rimini, i funerali di Daniele Volanti, il 18enne vittima dell’incidente mortale che si è verificato sabato scorso sulla strada Sottomontana. Il giovane era in auto con la fidanzata Elly Mattiuzzo che stava riportando a casa a San Marino. La data delle esequie è stata fissata ieri, proprio quando sul corpo della giovanissima sportiva che praticava pattinaggio, veniva eseguita l'autopsia. Daniele, originario di Modena, viveva a Rimini e coltivava la passione per i motori che condivideva con i compagni di classe e con gli insegnanti. Intanto proseguono le indagini della Polizia civile per completare la ricostruzione del tragico incidente che ha distrutto due famiglie.