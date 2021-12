Basket D, la Stella cade in casa per mano del Sant'Agata (69-75)

Sport

Rimini

| 19:14 - 09 Dicembre 2021



Si ferma a tre la striscia positiva della Stella (vittorie contro Villa, Russi e Audace Bombers ). I ragazzi di coach Casoli si devono arrendere a Sant’Agata per 69-75 al termine di una gara combattuta.

Nel primo periodo la Stella parte forte con due bombe di Davide Pulvirenti, due di Lorenzo Ferrini ed una di Valerio Accardo, chiudendo la frazione con ben 8 punti di vantaggio. Nel primo mini intervallo coach Dalpozzo sistema la propria difesa e trova il gioco per battere la tre-due dei padroni di casa. Dopo 20 minuti di gioco, le due squadre si ritrovano in perfetta parità.

Il terzo quarto continua in sostanziale equilibrio. Nessuna delle due squadre riesce a trovare l’allungo. Gli ospiti vengono sostenuti da Dalpozzo, che mette a segno 3 triple in 10 minuti. Il tabellone dice 54-52 alla terza sirena.

La stanchezza accumulata (quattro partite in dieci giorni) toglie lucidità ai superstiti della Stella. Gianluca Verni con 6 punti nei minuti finali cerca di tenere la squadra a contatto, ma qualche palla persa di troppo ed un errore difensivo con conseguente canestro facile in entrata dal lato debole, chiudono definitivamente la partita.

Ancora una volta da elogiare tutti i giocatori della Stella, per l’impegno ed il cuore messo in campo. Top scorer per la terza partita consecutiva un sempre devoto alla causa Gianluca Verni. Ora un po’ di meritato riposo e di lavoro per i ragazzi di Coach Casoli, che torneranno in campo venerdì 17 dicembre. Palla a due ore 21.15 in casa dell’International Basket Imola per l’ultima gara del girone di andata e di questo 2021.

Il tabellino

Polisportiva Stella - Sant’Agata 69-75

Pol. Stella: Gori 9, Verni 15, Naccari, Pulvirenti 11, Chirizzi 8, Cancellieri, Ferrini 13, Serpieri 7, Curcio, Accardo 4, Frisoni 2, Frattarelli. All. Roberto Casoli, Alessandro Polverelli.

Sant’Agata: Piazza 5, Scaccabarozzi 6, Cristofani 12, Puntolini 6, Montigiani 12, Del Zozzo 13, Bessan 3, Dalpozzo 18. All. Dalpozzo, Mazzotti, Valgimigli.

PARZIALI: 22 – 14, 36 – 36, 54 – 52