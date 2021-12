Meteo: nell'entroterra attesa la neve, fiocchi sabato fino a 300 metri

Attualità

Rimini

| 18:55 - 09 Dicembre 2021

Neve a Maiolo.

Instabilità fra venerdì e la prima parte di sabato con neve dai 400-500 metri, domenica fredda, ma soleggiata.

La nuova settimana vedrà un netto miglioramento con gelate mattutine e ore diurne gradevoli.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 9/12/2021 ore 18:50



Venerdì 10 dicembre 2021

Avvisi: allerta meteo per neve nell’entroterra.



Stato del cielo: molto nuvoloso al mattino, coperto nel pomeriggio-sera.





Precipitazioni: residue dal mare nella notte, stabile al mattino e nella prima parte del pomeriggio. Nuovo peggioramento a partire da metà/tardo pomeriggio e per tutta la serata, con precipitazioni deboli-moderate e nevose dai 500-600 metri. Possibili episodi di pioggia mista a neve fin sui 400 metri durante i rovesci più intensi.

Temperature: minime comprese tra -3°C e +4°C, massime comprese tra +3°C e +9°C.

Venti: in rinforzo dai quadranti meridionali nel pomeriggio, con rotazione a est/nord-est in costa e a ovest/nord-ovest nell’interno durante la serata.

Mare: poco mosso o mosso, con moto ondoso in sensibile aumento dalla tarda sera.

Attendibilità: medio-alta.



Sabato 11 dicembre 2021

Stato del cielo: coperto fra notte e mattino. Progressive schiarite nel pomeriggio con cielo ancora nuvoloso e specialmente la sera, quando il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: moderate a carattere di rovescio in nottata, con quota neve in abbassamento fin sui 400 metri. Residue piogge in mattinata per effetto della ritornante, con fiocchi oltre 300-400 metri. Stabile nel pomeriggio-sera.

Temperature: minime comprese tra -2°C e +4°C, massime comprese tra +2°C e +8°C.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: molto mosso.

Attendibilità: media.





Domenica 12 dicembre 2021

Stato del cielo: sereno per tutta la giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra -3°C e +1°C, massime comprese tra +4°C e +9°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.

Linea di tendenza: la nuova settimana si aprirà all’insegna di una breve parentesi di Alta Pressione con tempo stabile e temperature stazionarie. Minime sui -2°/+2°C con gelate mattutine, massime non oltre +6°/+9°C.



QUI altri dettagli per Rimini



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram