Sfondano il finestrino in pieno giorno per rubare un albero di Natale

Cronaca

Rimini

| 17:25 - 09 Dicembre 2021

Il vetro dell'auto danneggiato, foto da facebook.



Ladro rompe il finestrino di un'automobile parcheggiata in viale Michele Griffa a Rimini, una traversa di viale Tripoli, per portare via l'albero di Natale. E' quanto avvenuto ieri (mercoledì 8 dicembre), tra le 12.30 e le 15.30, a danno di un cittadino riminese, che ha raccontato la sua disavventura sui social. L'uomo avrebbe dovuto fare l'albero come da tradizione l'8 dicembre, invece si è ritrovato l'auto con il finestrino rotto e il bagagliaio aperto. Il malvivente ha portato via albero di Natale, decorazioni e luci. "Come si fa a compiere un gesto simile, proprio l’8 dicembre? Siete degli infami, per non dire altro!", ha commentato amareggiato sui social.