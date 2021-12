Due nuove rotatorie sulla Ss16, lavori sommati ad altri cantieri. Rischio grandi disagi

Attualità

Rimini

| 17:11 - 09 Dicembre 2021

Foto di repertorio.



A febbraio 2022 inizieranno i lavori per la costruzione di due nuove rotatorie sulla Statale 16, nel territorio del comune di Rimini, un intervento destinato a concludersi nell'agosto 2023. Oggi (giovedì 9 dicembre) si è così riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per il primo incontro finalizzato a individuare le misure da adottare per limitare le criticità e i disagi per gli automobilisti. E' stata così concordata la costituzione di un tavolo tecnico che si riunirà periodicamente in Prefettura, con rappresentanti del Comune e della Provincia di Rimini, della polizia municipale e della stradale, di Autostrade per l'Italia. A seconda dell'interessamento di altre amministrazioni o di altri enti, il tavolo tecnico sarà ampliato a seconda delle situazioni. "L’odierno Comitato, nel corso del quale sono state già elaborate le prime valutazioni anche per quanto concerne l’informazione alla popolazione, è stato esteso alla partecipazione dell’Ausl e Servizio Emergenza 118 e del trasporto pubblico locale (Start Romagna e Amr), atteso che l’organizzazione delle fasi dei lavori determinerà rilevanti criticità sulla viabilità di tutto l’ambito comunale con ricadute, in particolare, nell’area urbana di Rimini, dove sono già operativi altri cantieri, oltre che sulla stessa strada statale 16", si legge in una nota della Prefettura.