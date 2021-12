Contagi Covid a scuola, a Novafeltria presidio mobile Ausl il 10 dicembre

| 16:44 - 09 Dicembre 2021

Domani (venerdì 10 dicembre) personale dell'Ausl sarà a Novafeltria per effettuare tamponi molecolari agli studenti di alcune classi delle scuole del territorio dell'Alta Valmarecchia. Il presidio mobile e temporaneo sarà situato nel parcheggio della scuola elementare, in via della Maternità, come comunicato dall'amministrazione comunale. Per questo, tra le 9 e le 12.30, sono previste code e forti rallentamenti al traffico nella via. "Chiediamo alla cittadinanza non interessata dal tampone di intraprendere percorsi alternativi", evidenzia l'amministrazione comunale in una nota sui social.