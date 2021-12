Sorpreso a rubare nel garage, ladro strattona proprietario e fugge con due bici di valore

Cronaca

Rimini

| 16:32 - 09 Dicembre 2021

In gallery la bici da corsa rubata.



Questa mattina (giovedì 9 dicembre) un ladro è entrato in azione, intorno alle 6.30, in via Dario Campana, zona Ina Casa. L'ignoto malvivente ha forzato le porte di alcuni garage, rivolgendo le sue attenzioni alle biciclette custodite in quello di un anziano: un modello elettrico ripiegabile, da poco acquistato, e un modello da corsa "Specialized" di alta gamma, appartenenti entrambe al genero dell'uomo. L'anziano ha sorpreso il ladro sul fatto e quest'ultimo non ha esitato a strattonarlo, facendolo cadere a terra, per guadagnarsi la fuga, portando via "il bottino". Sul posto è intervenuta la Polizia.