Misano: con Erasmus plus in arrivo studenti da diversi stati per favorire l'occupazione

Attualità

Misano Adriatico

| 15:51 - 09 Dicembre 2021

Erasmus Misano.

Con il meeting tenutosi il 25 e 26 novembre a Istanbul, si è avviato il progetto Erasmus Plus “Social Innovation per l’Europa”. Si tratta di un progetto innovativo su più fronti che si pone l’obiettivo di trovare nuove forme per favorire l’occupazione nel mondo del lavoro attraverso attività di inclusione sociale.



Il progetto si rivolge a giovani dai 15 ai 30 anni e, oltre al Comune di Misano Adriatico, vede il coinvolgimento della Municipalità di Basaksehir (Turchia), Clictic S.L. (Spagna), Vita Education (Regno Unito), Asociatia D.G.T (Romania), Topcoach SRO (Slovacchia).



La finalità è quella di creare, condividere ed esaminare le soluzioni più efficaci, anche in relazione all'impatto del COVID-19, per promuovere l'imprenditoria sociale, attraverso una formazione innovativa che tenga conto di come cambiano velocemente gli scenari del futuro. A tal scopo si ricorrerà all’utilizzo di piattaforme social aperte, capaci di veicolare contenuti educativi in grado di sviluppare competenze trasversali, utili per il lavoro nel mondo del sociale: dall’educazione all’accoglienza per gli immigrati, fino alle tecniche utili alla ricerca del lavoro per giovani disoccupati e donne.



Saranno utilizzate nuove forme di narrazione attraverso video pensasti per favorire la formazione digitale tramite web app, l’utilizzo delle più efficaci modalità di comunicazione e l’uso degli strumenti informatici.



Questo progetto si basa su un preventivo processo di analisi dei bisogni attuato all'interno di ciascuno degli enti coinvolti. Durante questa fase sono stati presi in considerazione sia dati oggettivi, sia la valutazione delle istituzioni culturali e sociali che collaborano con gli enti.



Il nuovo ed innovativo approccio alla metodologia di formazione degli imprenditori nel settore sociale sarà standardizzato e migliorato attraverso lo scambio tra i diversi partecipanti.



I partecipanti al progetto dei diversi Stati coinvolti saranno ospitati a Misano nel mese di maggio 2022 per un meeting di lavoro sui temi del progetto. Saranno organizzati incontri e visite guidate coinvolgendo le migliori esperienze del territorio.