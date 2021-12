Riccione: ex scuola San Lorenzo diventerà casa della salute

Attualità

| 15:27 - 09 Dicembre 2021

L'ex scuola del quartiere San Lorenzo, in via Pavia, diventerà la nuova casa di comunità, una casa della salute al servizio dei 40.000 cittadini del distretto sanitario di Riccione. La giunta comunale ha infatti approvato l'atto di indirizzo con cui si impegna a deliberare la costituzione di un diritto di superficie per 99 anni a favore dell'Ausl Romagna. I lavori, finalizzati entro il 2026, saranno finanziati dal Pnnr. Il comune di Riccione si assume invece gli eventuali oneri accessori alla realizzazione dell'intervento. La nuova struttura, come anticipato dal sindaco Renata Tosi, avrà la definizione di Hub, sarà aperta 24 su 24 tutti i giorni della settimana e ospiterà servizi sanitari di base, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che lavoreranno in équipe, in collaborazione con gli infermieri di famiglia, gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti sanitari quali logopedisti, fisioterapisti, dietologi, tecnici della riabilitazione e altri. Sarà anche prevista la presenza degli assistenti sociali. La figura chiave - come specificato a livello nazionale - nella Casa di Comunità sarà infine l’infermiere di famiglia.