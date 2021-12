Rimini, comune cerca fondi regionali per recupero dell'ex cinema Astoria

Attualità

Rimini

| 15:24 - 09 Dicembre 2021

Ex cinema Astoria.



Il comune di Rimini cerca finanziamenti regionali per il recupero dell'ex cinema Astoria. Da palazzo Garampi informano sulla candidatura del progetto "Ritorno all'Astoria" al bando regionale "Partecipazione", aperto a progetti che fanno della cultura un mezzo per contrastare le diseguaglianze, favorendo l'inclusione sociale e trasformando un bene dimesso in un bene comune.



Con "Ritorno all'Astoria", l'amministrazione comunale vuole coinvolgere la comunità per decidere come utilizzare questi spazi. Si apre dunque un percorso partecipativo che porterà a individuare una serie di proposte, la migliore delle quali prenderà vita, restituendo a tutta la comunità il luogo che tempo fa era sala cinematografica. "Un laboratorio partecipativo", lo chiama Chiara Bellini, vicesindaco di Rimini, che evidenzia: "Le istituzioni al fianco delle associazioni, le scuole insieme all’università, il volontariato con l’associazionismo per restituire alla collettività un bene pubblico inutilizzato, con l’impiego dell’arte, della creatività e del sapere come strumenti di condivisione e socializzazione".