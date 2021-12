Feste natalizie a Riccione in treno con rimborso del biglietto

Attualità

Riccione

| 15:24 - 09 Dicembre 2021

La stazione ferroviaria di Riccione.

Raggiungere Riccione con le Frecce diventa sempre più semplice e con grandi agevolazioni. Il progetto Riccione in treno nato dalla collaborazione con Trenitalia, il Comune e Federalberghi Riccione si arricchisce anche quest’anno di nuove occasioni per chi sceglie di raggiungere la riviera romagnola utilizzando un mezzo di trasporto sicuro e sostenibile, approfittando di convenienti soluzioni integrate viaggio+soggiorno negli alberghi aderenti all’iniziativa. Chi sceglie la vacanza in uno degli hotel aderenti alla promozione Riccione in Treno (www.riccioneintreno.it<http://www.riccioneintreno.it/>) potrà infatti ottenere il rimborso del biglietto del viaggio, l'esenzione della tassa di soggiorno e un plus eccezionale, l'ingresso riservato agli eventi di Riccione.

Quest'anno infatti, chi sceglie il treno e 3 notti a Riccione in hotel, avrà l'esclusiva di poter avere nel periodo compreso tra l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata e il 9 gennaio, il biglietto d’ingresso rimborsato dall’hotel per la grande mostra fotografica Elliott Erwitt family di Elliot Erwitt negli spazi rinnovati di Villa Mussolini a due passi dal mare. Non solo, perché sarà garantito il posto riservato ai più importanti eventi del Riccione Christams Star il 13 dicembre con i Premi Ubu 2021, gli Oscar del teatro italiano, e La bella stagione 2021 -2022 Spazio Tondelli On the Go fino ad arrivare al concerto di Natale del 25 dicembre, i concerti di Santo Stefano e degli Auguri il 26 e 29 dicembre, gli appuntamenti del Capodanno della città di Riccione il 30, 31 dicembre e 1 gennaio. Appuntamenti che rientrano nel grande progetto artistico Riccione Christmas Star, quest’anno arricchito da una pista di pattinaggio sul ghiaccio a pochi metri dalla spiaggia.



Per soddisfare ogni esigenza della domanda turistica, Trenitalia ha messo a disposizione fino a 10 Frecce che consentiranno di raggiungere la Perla Verde da Milano e Torino:2 Frecciarossa Milano -Bari/Lecce e 2 Frecciargento Milano-Pescara giornalieri, oltre a 2 Frecciarossa Milano-Ancona aggiuntivi per le partenze del fine settimana più ulteriori 4 Frecciarossa giornalieri, 2 Milano-Bari e 2 Torino- Milano-Lecce, con fermata straordinaria a Riccione per il periodo natalizio, dal 23 dicembre al 9 gennaio.



Per il sindaco Renata Tosi: “Aver investito strategicamente nel “prodotto Natale” ha trasformato la città negli anni in un palcoscenico di eventi e proposte a misura dei nostri turisti. Quest’anno la città addobbata e illuminata a festa, dal centro ai quartieri, è pronta ad accogliere i viaggiatori che grazie alle Frecce, avranno la possibilità di trascorrere a Riccione il loro soggiorno invernale. Negli anni il progetto Riccione in treno è cresciuto e grazie alla collaborazione continua con Trenitalia e Federalberghi, gli spostamenti in sicurezza saranno garantiti anche quest’anno”.



Per Bruno Bianchini, Presidente di Federalberghi Riccione “Arrivare in treno a Riccione è una grande comodità, grazie a Trenitalia la nostra località è servita da treni comodi e rapidissimi. A Riccione l'allegria, le luminarie e la musica fanno da sottofondo alla grande offerta di alberghi, ristoranti, negozi, rinnovati e di grande qualità in grado di soddisfare tutti i desideri di chi vuole passare una bella vacanza in famiglia o con amici”.