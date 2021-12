FOTO Il sottopasso di Viserba è completato, nuovo sbocco per via Sacramora

Attualità

Rimini

15:05 - 09 Dicembre 2021

L'inaugurazione alla presenza delle autorità.



Questa mattina (giovedì 9 dicembre) è stato aperto al traffico veicolare il nuovo tunnel che passa sotto i binari della linea ferroviaria Rimini Ravenna, fra Viale Ghelfi e Viale Lamarmora, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) con un investimento complessivo di 9 milioni di euro, di cui 3,5 finanziati dal Comune di Rimini.



All’inaugurazione erano presenti l’Ingegnere Magri Michele dirigente dell’Unità Territoriale Romagna di RFI, gli Assessori Roberta Frisoni alla viabilità e Mattia Morolli ai lavori Pubblici e diversi tecnici dell’amministrazione comunale e di RFI.



Con la realizzazione del sottopasso carrabile, interdetto a bici, monopattini e pedoni che devono usufruire del sottopasso ciclopedonale, si completano gli interventi che hanno definitivamente eliminato l’incrocio fra strada e binari, con vantaggi sia per il traffico ferroviario sia per quello stradale. Un lavoro pianificato in diverse fasi da Rfi in sinergia con l’Amministrazione Comunale, al fine di ridurre al minimo l’impatto sull’area, fortemente urbanizzata. “Finalmente oggi apre questa importante infrastruttura - dichiarano congiuntamente gli assessori Roberta Frisoni e Mattia Morolli - una soluzione che consente di raggiungere via Sacramora dall’asse di via Mazzini/Caprara/Serpieri/Domeniconi/Eritrea/Diredaua, da Viserba a Torre Pedrera".



I due assessori ringraziano le imprese e ai tecnici del comune e di Rfi che hanno lavorato al progetto, citando il capocantiere Francesco Delle Corte, scomparso lo scorso aprile.