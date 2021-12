Cicloturismo, sette comuni insieme: nasce un percorso dedicato ai campioni Motogp

Attualità

Coriano

| 13:58 - 09 Dicembre 2021

Un momento dell'incontro.



Un asse dei motori tra Romagna e Marche. Coriano (la patria di Marco Simoncelli) e Tavullia (il regno incontrastato di Valentino Rossi) sono i comuni capofila di un progetto con Misano, San Clemente, Morciano, Gradara e Gabicce: il tour dei campioni, legato al cicloturismo. L'idea è sviluppare un itinerario ciclistico permanente che colleghi i comuni coinvolti. In una nota congiunta, le amministrazioni comunali evidenziano: "Il percorso potrà essere fruibile non solo da sportivi che già utilizzano la bicicletta, ma anche da un pubblico molto più vasto ed eterogeneo come famiglie, gruppi di amici, stranieri, meno preparati dal punto di vista fisico e sportivo, che si stanno avvicinando a questa tipologia di esperienza anche tramite la bicicletta a pedalata assistita, mezzo di trasporto estremamente ecologico e adatto a tutti".



L’impostazione operativa e organizzativa è stata discussa anche nei giorni scorsi proprio a Tavullia, presenti sindaci e assessori dei comuni coinvolti, e sono stati fissati gli step su cui lavorare. Nel progetto saranno coinvolte le regioni Marche ed Emilia Romagna per ottenere affiancamento a livello organizzativo ed economico, nella ricerca di finanziamenti pubblici e privati.



“Ho conosciuto Francesca Paolucci, sindaco di Tavullia, nel 2015 – commenta il sindaco di Coriano Domenica Spinelli – e da quel momento è nata una collaborazione sempre più consistente che oggi arriva a questo ambizioso progetto. Si è deciso di coinvolgere gli altri comuni dei due territori regionali che hanno una vocazione motoristica. Ci siamo incontrate, ne abbiamo parlato e Coriano ha detto subito sì. La collaborazione è totale da parte di tutti e noi siamo convinti che facendo squadra e attivando le sinergie giuste con le Regioni confinanti i benefici per il nostro territorio saranno enormi”.