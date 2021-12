Marito non vuole vaccino per lui e i figli, la moglie lo lascia dopo quasi 30 anni

Attualità

Rimini

| 13:38 - 09 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

Una 54enne di Rimini lascia il marito, un 56enne originario della Toscana, dopo quasi 30 anni di matrimonio, a seguito di forti disaccordi sulla vaccinazione anticovid. Lei vaccinata, lui no: ma soprattutto l'uomo non voleva far vaccinare i sei figli. La vicenda è stata raccontata dall'associazione Giustitalia, che sta seguendo diversi casi di questo genere in Italia. La 54enne si è rivolta al Tribunale dei Minori, per chiedere l'autorizzazione per fare vaccinare i figli, poi ha chiesto la separazione dal marito: ora lei vive a Rimini, l'uomo in Toscana. I figli, che ora vivono con la madre, avevano espresso la volontà di essere vaccinati, secondo quanto riferito dall'associazione in una nota, per partecipare alle attività scolastiche e sportive. Ma la legge prevede, per i minorenni, il consenso e la firma di entrambi i genitori. La madre ha quindi deciso di ricorrere al Tribunale dei Minori, depositando una relazione del pediatra curante sullo stato di salute dei sei minori, sulle eventuali patologie sofferte, sulla presenza di stati di allergia o, comunque, di controindicazioni che certificano la “negatività” di tutto ed anzi consigliano clinicamente la vaccinazione.