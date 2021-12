Rimini, il piano investimenti del comune nel mirino: "parcheggi dimenticati, solo propaganda"

Attualità

Rimini

| 13:18 - 09 Dicembre 2021

Foto di repertorio.



Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi attacca l'amministrazione comunale, definendo irrealizzabili molti degli interventi previsti nel piano di investimenti 2022-2024.



In primis Renzi lancia l'allarme sui parcheggi. Da una parte i lavori sul tratto di lungomare Fellini-Kennedy ha portato alla perdita di 164 posti; la realizzazione dei tratti 2 e 3, Kennedy Tripoli e Tripoli-Pascucci porterà all'eliminazione di altri 300 posti auto; d'altra parte non c'è il parcheggio di piazza Tripoli nel piano di investimenti e - secondo il consigliere - è irrealizzabile nel 2022 quello interrato di piazzale Fellini. Per questo parcheggio di 400 posti si è optato per la procedura della finanza di progetto, "con un contratto di partenariato pubblico-privato, finanziabile in tutto o in parte con capitali privati“. In commissione però, riferisce Renzi, è stata confermata "la mancanza di un operatore economico privato interessato alla realizzazione dell’opera pubblica". Quindi, conclude Renzi, "il parcheggio Fellini, con questa procedura di finanziamento privato, al momento, non è realizzabile“.



PONTE ALTERNATIVO AL PONTE DI TIBERIO Renzi nella note torna anche sul suo cavallo di battaglia: il ponte alternativo al Ponte di Tiberio che è stato “rinviato nel Piano Investimenti del 2023 per 10.700.000 euro (contributo statale)". Altro rinvio al 2023 anche per la riqualificazione della fermata del metromare, Miramare-Aeroporto Fellini. “Al di là della propaganda – chiosa il consigliere di FdI - l’amministrazione si dimostra impreparata nel porre in essere investimenti necessari, urgenti e strategici per lo sviluppo sostenibile della nostra città: gli investimenti devono essere realizzati e non annunciati“.