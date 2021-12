Gaia Giulianelli, 21enne nuova segretaria del circolo PD di San Giuliano Mare e Borgo

Attualità

Rimini

| 12:53 - 09 Dicembre 2021

Il consigliere comunale Edoardo Carminucci con Gaia Giulianelli.



La giovane Gaia Giulianelli è la nuova segretaria del circolo del Partito Democratico di San Giuliano Mare e Borgo. É stata eletta nell'assemblea congressuale svoltasi martedì (7 dicembre), alla presenza sia dei consiglieri comunali Giuliano Zamagni ed Edoardo Carminucci, che dei candidati alla segreteria comunale Fiorella Zangari, provinciale Filippo Sacchetti e regionale Luigi Tosiani.



Ventuno anni, attivista nei Giovani Democratici, Gaia studia Scienze Internazionali e Diplomatiche all'Università di Bologna, Campus di Forlì. "Il suo programma, fonte di un dibattito molto partecipato, mira a rilanciare l'attività del circolo di fronte alle nuove sfide che si dovranno affrontare nel futuro prossimo e a promuovere un rinnovamento nei metodi, nelle forme e nei contenuti dell'attività politica", spiega una nota. Punti principali sono l'avvicinamento dei giovani al Partito attraverso l'attenzione alle grandi tematiche traslabili in azioni concrete sul territorio; l'aggiornamento dei database e la riorganizzazione dei mezzi di comunicazione del circolo per restare al passo con la società che si evolve; un'attenzione alla mobilità e le implicazioni che questa può avere in particolare nel territorio di San Giuliano e del Borgo.



Gaia si è inoltre molto spesa sia per la raccolta firme per l'eutanasia legale sia in campagna elettorale, soprattutto a sostegno di candidati consiglieri comunali come Edoardo Carminucci, segretario dei Giovani Democratici di Rimini, al fianco del quale si impegnerà a portare avanti battaglie di civiltà e per i diritti.