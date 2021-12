Viserba, il programma degli eventi al villaggio natalizio per l'11 e 12 dicembre

Eventi

Rimini

| 12:46 - 09 Dicembre 2021

Villaggio natalizio di Viserba.



Sabato 11 e domenica 12 a Viserba torna l'animazione di “Wonderland”, il villaggio natalizio organizzato dal Comitato Turistico.

Già dalle 10 si potranno visitare le bancarelle e le casette di piazza Pascoli, con oggetti vari di artigianato in tema natalizio, dolci e street food preparato da alcuni ristoratori viserbesi.

Nel pomeriggio, alle 15.30, aprirà la casetta di Babbo Natale che, coi suoi elfi, sarà a disposizione di tutti i bambini che vorranno fargli un saluto.

Alle 16 gli artisti di “InDanza Show Academy” si esibiranno in una parata natalizia sul lungomare. Seguirà lo spettacolo "A Magic Christmas", che sarà proposto in piazza Pascoli per due volte (alle 16.30 e alle 17.30).