Rimini, il Teatro Galli si prepara al secondo atto della sua Stagione

Rimini

| 11:38 - 09 Dicembre 2021

Sotto l’albero un regalo speciale per riempire l’anno nuovo di emozioni, di musica e di arte. Sabato 11 dicembre parte la prevendita per i nuovi i mini abbonamenti alla Stagione di Prosa e Danza, la nuova formula pensata per consentire agli spettatori di scegliere il proprio percorso teatrale o di condividere l’emozione di assistere ad uno spettacolo, tra i tanti programmati al Teatro Galli da gennaio ad aprile 2022. La nuova formula infatti permette di acquistare al costo fisso di 70 euro un carnet di 4 biglietti a scelta per molti degli spettacoli in calendario al Teatro Galli da gennaio ad aprile 2022 (per assistere a 4 spettacoli diversi, per due biglietti per due spettacoli, per riservare quattro biglietti per lo stesso spettacolo), scegliendo uno dei seguenti percorsi:

Carnet B: Orgoglio e pregiudizio (14 e 15 gennaio); La vita davanti a sé (18, 19 e 20 gennaio); Misericordia (22 gennaio); Re Lear (4, 5 e 6 febbraio); Arsenico e vecchi merletti (15, 16, 17 febbraio), Museo Pasolini (3 marzo); La parrucca (9 marzo); Romeo e Giulietta (12 aprile).



Carnet B: Chi ha Paura di Virginia Woolf? (28, 29, 30 gennaio); Bayadere (20 febbraio), Ferdinando (24 febbraio), Enrico IV (4, 5 e 6 marzo), Don Juan (18 marzo), When The Rain Stops Falling (25, 26 e 27 marzo).

Con un carnet si ha diritto a un posto numerato a scelta sulla base della disponibilità della piantina dello spettacolo. Da sabato 11 dicembre i carnet saranno in vendita solo on line (biglietteria.comune.rimini.it) mentre da martedì 11 gennaio si potranno acquistare anche al botteghino del Teatro Galli, negli orari di apertura della biglietteria.



Sempre da sabato 11 dicembre alle ore 10, sia al botteghino del Teatro Galli sia on line prenderanno il via le prevendite per i singoli spettacoli di prosa del mese di gennaio 2022 .

Gli spettacoli di gennaio:

venerdì 14, sabato 15 gennaio, ore 21 e domenica 16, ore 16 e ore 21

Arturo Cirillo

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 gennaio, ore 21

Silvio Orlando

LA VITA DAVANTI A SÉ

venerdì 21 gennaio, ore 21 – TEATRO DEGLI ATTI

Michele Di Giacomo

IO SONO MIA MOGLIE

sabato 22 gennaio, ore 21

Emma Dante

MISERICORDIA

venerdì 28, sabato 29 gennaio, ore 21 e domenica 30, ore 16

Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni

CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF?

Tutti gli aggiornamenti e il programma sul sito www.teatrogalli.it





Biglietteria Teatro Galli: Piazza Cavour, 22, tel 0541 793811; dal martedì al sabato dalle 10 alle 14, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30; biglietteriateatro@comune.rimini.it