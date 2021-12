Calcio D, Seravezza: esonerato mister Ruvo. Squadra al tecnico della Juniores Incerti

Sport

Rimini

| 11:05 - 09 Dicembre 2021

Alberto Ruvo.

Il Seravezza Pozzi Calcio, dopo la sconfitta contro l' Alcione Milano, ha esonerato l'allenatore Alberto Ruvo e ha promosso alla guida della prima squadra il tecnico della Juniores Massimiliano Incerti - si legge in un comunicato del club - in base alla profonda stima reciproca tra la società e l'allenatore, che ad oggi grazie anche ai risultati ottenuti con la serie cadetta, ha convinto la dirigenza ad affidargli la conduzione della prima squadra. Mister Incerti ha risposto subito alla chiamata della società e si é reso subito disponibile a ricoprire l' incarico da nuovo allenatore.

Mister Ruvo ha dichiarato a Palla al centro: "Sono rimasto basito e incredulo. Siamo a 20 punti, perché la squadra ne ha fatti 20 sul campo (l'1-1 di Ravenna è stato trasformato in una sconftta a tavolino per 3-0), ottavi in classifica. Questa decisione odierna è stata presa dopo una partita persa su rigore, dopo aver avuto 3-4 occasioni per passare in vantaggio e aver sbagliato un rigore. Se la frase che si usa in questi momenti è "questo è il calcio"... beh, io penso invece di poter affermare in tutta franchezza che non è proprio così. Sempre che non si pensasse di aver costruito una rosa per vincere il campionato, ma questo non mi era stato né detto né chiesto".