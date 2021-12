Le giovanissime della Ginnastica Rimini sabato al 2° campionato d’Insieme Gold Allieve

Sport

| 10:30 - 09 Dicembre 2021

Non è ancora tempo di vacanze natalizie per la Ginnastica Rimini, attesa in pedana anche questo sabato 10 dicembre nell’ambito del 2^ campionato nazionale d’Insieme Gold Allieve. Al PalaMare Walter Vicentini di Caorle (VE) la società presieduta da Elena Aumiller porterà in gara una squadra giovanissima, chiamata soprattutto a vivere un’importante esperienza ai massimi livelli nell’esercizio ai 5 cerchi. Ne fanno parte infatti le 2011 Aurora Lazzaretti, Alessandra Randazzo e Greta Pentangelo e le 2012 Caterina Bovara ed Isotta Sorbino, tutte allenate da Lisa Frattini. Sono invece reduci dal campionato nazionale Individuale Gold Junior la 2006 Elisa Badioli e la 2007 Aurora Sabatini, che hanno rappresentato il club riminese al PalaTricalle Sandro Leombroni di Chieti, l’una entrata nella finale a 8 tra le Junior 3 e classificatasi quinta e l’altra giunta al dodicesimo posto assoluto fra le Junior 2. Quinta si è piazzata pure la 2010 Virginia Galeazzi, impegnata al corpo libero a Napoli nel campionato nazionale Individuale Gold Allieve 3^ fascia. Da sottolineare come sempre l’alto grado di preparazione delle ginnaste della Ginnastica Rimini, seguite da tecniche di riconosciuto valore in Italia quali sono Nani Londaridze e Letizia Rossi in virtù anche della proficua collaborazione con la plurititolata Aurora Fano.