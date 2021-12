Cane impallinato, ristoratore pesantemente minacciato perchè "amico dei cacciatori"

Attualità

| 07:46 - 12 Dicembre 2021

Ristoratore della Valconca oggetto di insulti e minacce al telefono da parte di un uomo, che lo ha accusato di essere amico dei cacciatori. Una reazione rabbiosa dopo che il suo cane era stato ucciso da una scarica di pallini esplosi dal fucile di un cacciatore non identificato, durante una battuta di caccia in una zona vicina al ristorante. La telefonata in questione risale al 19 novembre 2021: il ristoratore ha presentato denuncia, attraverso l'avvocato Paolo Ghiselli, e la Procura di Rimini sta svolgendo le indagini. L'uomo che ha effettuato la telefonata non si è presentato, ma ha fatto intendere di essere il padrone del cane ucciso in quella battuta di caccia - fatti che dovranno essere oggetto di ricostruzione - e ha accusato il ristoratore di essere amico dei cacciatori ("E pensare che è contro la caccia", evidenzia l'avvocato Ghiselli), minacciandolo anche di morte: "vengo lì e ti apro", secondo quanto riferito in denuncia dal denunciante. Quest'ultimo ha cercato di spiegarsi: il suo locale è effettivamente frequentato da cacciatori , che talvolta utilizzano il piazzale del suo ristorante per darsi appuntamento, ma questo ovviamente non ne fa il responsabile della morte del cane.