Covid: a Rimini niente 'concertone' di Capodanno in piazzale Fellini

Non ci sarà il tradizionale 'concertone', in Piazzale Fellini a Rimini, la sera di Capodanno. Lo ha deciso l'Amministrazione Comunale secondo cui "va evitato il grande evento che ammassa molte persone". In particolare, viene osservato: "I dati relativi ai contagi e alla diffusione del virus, hanno portato al sindaco Jamil Sadegholvaad a prendere la sofferta decisione di rinunciare" al concerto nell'ultima notte del 2021. La scelta, è quella di una serie di eventi diffusi, dal mare alla città, con fulcro collocato tra piazza Cavour e piazza Malatesta (e l'attrazione del Museo Fellini). Lo spettacolo deve però essere assicurato: "Rispetto tutte le altre città che magari hanno fatto scelte diverse, ma Rimini ha una attrattiva maggiore, in termini turistici e anche di cittadini residenti. Il Capodanno lo vogliamo fare".