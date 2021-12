Calcio RSM, Coppa Titano: Folgore-Domagnano e La Fiorita-Tre Fiori i match di semifinale

Sport

Repubblica San Marino

00:45 - 09 Dicembre 2021



Il gol di Matteo Gaiani condanna il Tre Penne all’eliminazione da questa edizione della Coppa Titano e manda in semifinale il Domagnano di Massimo Mancini. Il Tre Penne è chiamato ad un’impresa: ribaltare il 2-0 dell’andata in favore degli avversari. E la gara sembra subito mettersi in discesa quando al 14′ Chiurato ha l’occasione per sbloccarla: tiro di collo da dentro l’area e palla che sfiora l’incrocio. La sblocca – a dire la verità- il Tre Penne al 25′ con Luca Righini direttamente su punizione, ma con quale secondo di ritardo arriva la decisione da parte dell’arbitro di annullare il gol per un sospetto fuorigioco di Luca Ceccaroli. Veementi le proteste dei giocatori e della panchina biancazzurra.

Alla prima occasione, il Domagnano trova il gol del vantaggio e che spezza le gambe al Tre Penne. Punizione di Morena, allontana la difesa di Città e Gaiani dal limite lascia partire una conclusione che si infila sotto le braccia di Migani. 2′ prima della fine del primo tempo, il Tre Penne trova il gol del pari con la volée di Gai che batte Colonna sul palo più lontano.

Nella ripresa i ragazzi di Stefano Ceci prendono coraggio e si riversano in avanti. Dopo 10′ Gai serve Ceccaroli che al momento del tiro con il mancino scivola e il suo tiro finisce fuori. Al 15′ Ceccaroli ha il guizzo vincente entrando in area di rigore, pesca con un traversone rasoterra Badalassi che in scivolata insacca. Al Tre Penne basterebbe un gol per mandare la gara ai supplementari, ci prova ancora Badalassi al 37′ ma di poco manca l’appuntamento con il gol. Nei sei minuti di recupero assegnati dal quarto ufficiale il Tre Penne aggredisce, ma non trova il gol e al triplice fischio festeggia il Domagnano, che in semifinale affronterà la Folgore uscita vincente dallo scontro con il Murata.

GLI ALTRI RISULTATI

MURATA - FOLGORE 1 - 2 28' Dormi (F) , 62' Fedeli (F) , 78' Tani (M)

PENNAROSSA - TRE FIORI 1 - 3 8' Grani (TF) , 45' Zago (P) , 68' Gjurchinoski (TF) , 93' Ferraro (TF) su rigore

FAETANO - LA FIORITA 0 - 1 33' Guidi (LF), 78' Espulso Luca Rossi (F)

Semifinali: FOLGORE - DOMAGNANO, LA FIORITA - TRE FIORI

Il tabellino

Tre Penne - Domagnano 2-1

Tre Penne (4-3-1-2): Migani; Cesarini (12’st Sartori), Lombardi, Genestreti, Vandi; Battistini (32’st Zonzini), Gai, Righini; Ceccaroli (32’st Cibelli); Chiurato, Badalassi

A disposizione: Zambetti, Cauterucci, Casadei, Semprini Allenatore: Stefano Ceci

Domagnano (4-3-3): Colonna; Nanni, Olivieri, Mazzavillani, Rossi; Morena (45’st Brighi), Bacchiocchi, Gaiani; Bara (16’st Doria), Fancellu (29’st Parma), Gabellini

A disposizione: Leardini, Averhoff, Semproli, Angelini. Allenatore: Massimo Mancini

Arbitro: Vandi

Assistente: Tuttifrutti- Ilie

4° Ufficiale: Borriello

Ammoniti: Cesarini (TP), Gaiani (D), Nanni (D), Sartori (TP)

Marcatori: 32’pt Gaiani, 43’pt Gai, 15’st Badalassi