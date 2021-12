Basket B, RivieraBanca cala il pokerissimo: Senigallia sconfitta: 82-68

Sport

Rimini

| 00:24 - 09 Dicembre 2021

Saccaggi al tiro (Foto Nicola De Luigi).

Quinta vittoria di fila per RivieraBanca Basket Rimini. In casa supera una Senigallia falcidiata dagli infortuni, ma mai doma, davanti ad un bellissimo Flaminio dove circa 1200 tifosi hanno supportato la squadra per tutti i 40'. Prestazione un po' altalenante per i ragazzi di coach Mattia Ferrari che subiscono due volte il rientro degli ospiti, ma nell'ultimo quarto riescono a dare la spallata definitiva per ottenere il referto rosa.

Rimini comincia forte con un 9-0 firmato Masciadri, Rinaldi e Francesco Bedetti, poi Saccaggi incendia la retina da tre punti per il +16 RivieraBanca (20-4 al 7'). Senigallia reagisce in un amen con un controparziale di 9-0, Tassinari replica da tre punti ma il canestro di Varaschin e la bomba di Giacomini avvicina i marchigiani in chiusura di primo quarto (23-18). Gli ospiti arrivano al -1 con Figueras e Luca Bedetti (23-22 al 12'), Rimini però ricaccia indietro gli avversari con capitan Rinaldi e la bomba di Saccaggi (32-26 al 16'); i ragazzi di Gabrielli passano in vantaggio con tre canestri di Varaschin ed una tripla di Giacomini (32-35 al 19'), i padroni di casa tornano avanti con Fabiani ma Gnecchi segna da tre punti allo scadere della sirena del primo tempo (38-38). Grande equilibrio in avvio di terzo quarto con Giannini che manda avanti i suoi (40-42 al 22') prima che i canestri di Francesco Bedetti ed i liberi di Rivali costringano Senigallia al timeout (55-46 al 26'). I padroni di casa toccano il +14 con Arrigoni, i marchigiani reagiscono con le bombe di Gnecchi e Giannini e tornano a contatto ma RivieraBanca piazza un ultimo allungo per concludere il terzo quarto (66-57). Ad inizio quarta frazione Saccaggi fa +10 (69-59 al 32'), Giannini prova a tenere a galla i suoi (71-63 al 36') ma Arrigoni e Rivali segnano due canestri consecutivi per la nuova doppia cifra di vantaggio. Senigallia prova a rientrare sul -9 a 2'30" dalla fine, Rimini però chiude definitivamente i giochi con un super Arrigoni nei pressi del canestro e conquista la vittoria.

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 12 dicembre alle ore 18 presso il PalaSojourner per la dodicesima giornata di campionato contro la NPC Rieti.

Il tabellino

RivieraBanca - Pallacanestro Senigallia 82-68

RIMINI: Saccaggi 14 (1/1, 4/10), Rivali 12 (3/4, 0/4), Bedetti F. 12 (2/3, 1/4), Arrigoni 12 (5/10, 0/1), Rinaldi 10 (4/6, 0/1), Masciadri 9 (3/4, 1/2), Tassinari 7 (2/4, 1/3), Fabiani 4 (1/1), Mladenov 2 (1/2, 0/1), Scarponi (0/1, 0/2). All. Ferrari, Brugè, Middleton.

SENIGALLIA: Bedetti L. 15 (7/14, 0/4), Varaschin 12 (5/5), Giannini 11 (2/3, 1/6), Giacomini 11 (1/4, 3/11), Gnecchi 8 (1/3, 2/4), Figueras Oberto 5 (2/4, 0/2), Calbini 4 (2/8, 0/3), Terenzi 2 (1/2, 0/3), Rossini, Fabbri, Giuliani NE, Bedin NE. All. Gabrielli, Peverada.

Parziali: 23-18, 38-38, 66-57