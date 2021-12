Calcio Promozione: il Gambettola 'scivola' nel recupero. Vince la Due Emme (1-0)

Sport

Cesena

| 17:56 - 08 Dicembre 2021

Foto di repertorio.



Due Emme - Gambettola 1-0



DUE EMME: Golinucci, Taioli, Montesi M., Santantonio (75' Canali), Giordani, Yabré (30' Mingozzi); Altieri, Mazzoli; Gregori (85' Cattedra), Montesi R. (65' Rossi), Giacobbi (90' Bucci).

In panchina: Pareo, Bartoloni, Ulivi, Averardi.

All. Rossi.

GAMBETTOLA: Barducci, Esposito, RIgon, Alijahej, Gega, Alberighi; Capellini, Giulianelli; Bernacci, Vukaj, Zavatta.

In panchina: Ambrosini, Faggi, Savini, Khayat, Bianchi.

All. Freschi.



ARBITRO: Rossi di Forlì

RETI: 87' rig. Taioli.

AMMONITI: Giulianelli, Rossi.

ESPULSO: Canali.



MERCATO SARACENO Risultato a sorpresa a Mercato Saraceno, con la squadra locale vittoriosa sul quotato Gambettola: il goal su rigore di Taioli arriva nel tempo di recupero.

Il pallino del gioco è stato prevalentemente nelle mani del Gambettola con la Dueemme sempre attenta e vigile a rintuzzare ogni attacco, sena concedere nulla. Della mole di gioco sviluppato il Gambettola totalizza un'unica vera occasione pericolosa, su calcio di punizione di Bernacci dal limite a metà della ripresa.La svolta del match poco prima del triplice fischio finale: su azione manovrata la Due Emme realizza con tiro da dentro l'area, l'arbitrio ravvisa un fallo da rigore e non convalida la rete, rimettendo la palla dal dischetto, per il goal dell'1-0 segnato da Taioli.