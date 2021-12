Calcio D, solo un pari (in rimonta) per il Cattolica: 1-1 con l'Este

Sport

Cattolica

| 17:28 - 08 Dicembre 2021

Non va oltre il pari il Cattolica al Calbi contro l’Este (1-), un punto arrivato in rimonta dopo il gol di Espinar Vallejo sfruttando una incertezza difensiva nel recupero del primo tempo in cui l’Este ha giocato decisamente meglio (9 angoli) sfiorando la rete in almeno un paio di occasioni. Il pareggio di Traini al73’ su rigore per fallo sullo stesso Traini steso in area al termine di una azione personale partita poco dopo la metà campo mentre in precedenza Battistini per l’Este ha colpito il palo. Dopo la rete dell’1-1 da segnalare una occasione di testa di Nisi (alta sulla traversa) su cross dalla destra di Sabba mentre al 42’ e al 44’ Scotti ha evitato la capitolazione, prima di piede e poi parando un colpo di testa in piena araa su cross dalla sinistra. Nel Cattolica mancavano Abubakar e Docente (infortunati). Ora i gallorossi sono ultimi in classifica a pari punti col San Martino Speme (7) cui faranno visita nel prossimo turno. A 9 punti ci sono Ambrosiana e Spinea.

Il tabellino

CATTOLICA (3-4-3): Scotti; Morri, De Angelis, De Vito; Nanni, De Angelis (21’ st Aprea), Santoni (12’ st Nisi), Palazzi (27’ st Sabba); Somma (34’ st Mengucci), Traini, Palumbo (12’ st Semprini). A disp.: Iglio, Manfroni, Zebli, Sakho. All.: Bardi.

ESTE (3-4-1-2): Peixoto; Munaretto, Marchiori, Hoxha; Zanetti, Altuna (34’ st Abrefah), Caccin, Piccardi; Espinar(40’ st Tescaro); Olonisakin, Battistini (30’ st Boix). A disp.: Anomerianakis, Dal Cortivo, Bordi, Nicolosi, Sanzovo, Mourelo. All.: Pagan.

Arbitro Striamo di Salerno.

Reti: 46’ pt Espinar, 29’ st (rig.) Traini.

NOTE: spettatori 100. Ammoniti Nanni, Altuna e Munaretto. Angoli 5-11.