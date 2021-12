Calcio D, la Sammaurese vince in rimonta: Progresso ko 2-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:04 - 08 Dicembre 2021

Arriva una nuova e importante affermazione casalinga per la Sammaurese, che ribalta lo svantaggio e piega 2-1 il Progresso con due reti nel secondo tempo salendo a quota 24 punti in graduatoria.

Inizio di match equilibrato, poi i bolognesi, seppur rimasti in dieci per un rosso diretto, trovano il vantaggio. A pochi minuti dalla mezz’ora di gioco è infatti Esposito in contropiede a trovare il varco giusto e battere Adorni. I giallorossi provano a impattare, ma fino all’intervallo la squadra di Moscariello chiude ogni varco, andando a riposo avanti nel punteggio.

A inizio ripresa la squadra di mister Protti ristabilisce l’equilibrio. Ci pensa al 49′ Sedioli, che su corner supera Celeste e rimette a posto i conti. La Sammaurese, forte della superiorità numerica, insiste e al 67′ completa la rimonta, operando il sorpasso grazie al raddoppio firmato da Gurini, in goal ancora su calcio d’angolo. Finale in controllo per la squadra di casa, che si assicu altri punti pesanti in ottica classifica. Prossima sfida il drby a Ravenna.

Sammaurese-Progresso 2-1

Sammaurese: Adorni, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Sedioli, Casadio, Gurini, Merlonghi, Bonandi, Giannini. A disp: Cheli, Gregorio, Migani, Asllani, Nigretti, Misuraca, Pierfederici, Bonaccorso, Scarponi All. Protti.

Progresso: Celeste, Mele, Cantelli, Cocchi, Fiore, Gulinatti, Bagatti, Sansò, D’Amuri, Marchetti, Esposito L. A disp: Tartaruga, Rea, Ferraresi, Grandini, Maltoni, Esposito E, Grazia, Salvatori, Matta. All Moscariello

Reti 23′ Esposito L, 49′ Sedioli, 67′ Gurini