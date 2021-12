Rimini Calcio giovanili: successo dell'Under 19 col Ravenna: 2-0. U16: con il Forlì è 3-3

Sport

Rimini

| 16:36 - 08 Dicembre 2021

La Under 16 del Rimini Calcio.

I risultati del week end delle squadre del settore giovanile

UNDER 19 Nazionale

10’ Giornata – Girone E

RIMINI FC – RAVENNA FC 2 – 0

Reti: 20’ Russo, 88’ Pecci

RIMINI FC

Lazzarini, Guidi, Marcello, Tiraferri, Nastase (79’ Bracci), Fabbri, Isaia (45’ Kamara), Russo, Barbatosta (80’ Pozzi), Zanni (65’ Capi), Pecci (86’ Cherubini)

A disp: Porcellini, Bedetti, D’Orsi, Marconi

All. Brocchini

RAVENNA FC

Catalano, Battistini, Vultaggio, Faccani (80’ Lorenzi), Guerra, Baccarini, Cobrescu, Vittori, Sabbadini, Andreani (72’ De Cesare), Mazzavillani (65’ Ghirardini)

A disp: Antonini, Maioli, Marangoni, Bezzi, Simoncelli, Calandrini

Bella vittoria per la juniores biancorossa contro la ex capolista Ravenna. Partita avvincente con i giallorossi che nei primi venti minuti ci provano due volte, ma Lazzarini non si fa trovare impreparato. Il Rimini prende le giuste misure e trova il vantaggio al 20° con Russo. Nella seconda frazione i biancorossi non concedono nulla al Ravenna e vanno vicini al raddoppio con Capi, Barbatosta e Pecci che nel finale sigla il raddoppio.

UNDER 17 Élite

13’ Giornata – Girone C

MISANO – RIMINI FC 1 – 6

Reti: 20′ Madonna , 47’ Alvisi, 56’ Di Pollina, 62’ Antonelli (M), 68’ Alvisi, 76’ Pompili, 79’ Gabriele

MISANO

Panico, Amadori, Castro, Biaggi, Castra, Tamburini, Cagnoli, Djaha, Baldini, Kirilov

A disp: Valeriani, Abou, Antonelli, Tordi, Avanzolini, Rastelli, Saponaro

RIMINI FC

Conti, Gabriele, Cicconetti (65’ Lilla), Caverzan, Gianfrini, Madonna, Zangoli (77’ Righini), Morelli (54’ Pompili ), Alvisi, Ricci (75’ Berlini ), Di Pollina (75’ Coppola)

A disp: De Michele, Zamagni

All. Muratori

Partita a senso unico da parte dei ragazzi biancorossi con molte occasioni nel primo tempo che però si chiude solo con il minimo vantaggio. Nella ripresa il Rimini concretizza a pieno il gioco espresso, andando in rete per 5 volte.

UNDER 16 Regionale

13’ Giornata – Girone F

RIMINI FC – FORLÌ FC 3 – 3

Reti: 8’ e 21’ Gambini (F), 34’ e 43’ Hassler, 49’ Mini, 67’ Colli (F)

RIMINI FC

Cerretani, Ciavatta, Sposato (66’ Belletti), Bacchiocchi, Brisku, Volonghi (41’ Bianchi), Mini, Diagne, Giacomini (41’ Paci), Hassler (75’ Gabbianelli), Paganini (66’ Orioli)

A disp: Cecchi, Zighetti, Zani, Sammarini

All. Pieri

FORLI

Zauli, Bedei, Pieri, Nardi, Boscherini, Pazzi, Galdo, Cancellieri, Xu Hai Chao, Gambini, Bonduri

A disp: Bartoletti, Giovannetti, Facciani, Garavelli, Bartolini, Lucchi, Tshomi, Groppi, Colli

All. Belli

Uno scontro al vertice bello ed emozionante, con i ragazzi riminesi primi in classifica ed il Forlì ad un solo punto di distanza. I biancorossi di mister Pieri fanno la partita fin da subito prendendo in mano il pallino del gioco con atteggiamento propositivo, ma vengono puniti da due ripartenze del Forlì che portano la partita sul 2 a 0 a metà del primo tempo.

I ragazzi biancorossi di casa non si scoraggiano, continuano a spingere e riescono ad accorciare le distanze grazie alla punizione di Hassler allo scadere della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo si riversano nella metà campo avversaria e ribaltano la partita dopo 10 minuti grazie ad un rigore procurato da Paganini e realizzato da Hassler e al goal di Mini che appoggia in rete dopo un’azione manovrata. Con gli avversari in 10 per un doppio giallo, la gara sembra in controllo, ma i ragazzi biancorossi non la chiudono e vengono puniti da un rigore concesso al Forlì.

UNDER 15 Élite

13’ Giornata – Girone C

PIANTA – RIMINI FC 0 – 3

Reti: 40’ Alessi, 54’, 69’ Padroni

PIANTA

Tagliaferri (64’ Boumama), Ravaioli, Ortali, Giacomini (55’ Comandini), Bilaci (58’ Dersitano), Scozzoli, Manetti, Grilanda (58’ Petrini), Bagnolini (64’ Mari), Mazzavillani (64’ Girometti), Dabone (46’ Berni)

RIMINI FC

Di Ghionno (67’ Perazzi), Morri (51’ De Gaetano),Drudi (62’ Manzi), Zanieri, Imola, Lepri, Cenci (43’ Para), Alessi (58’ Mataj), Padroni, Carlini (43’ Nanni), Brolli (51’ Foschi)

Si conclude il girone di andata con una meritata vittoria per il Rimini che riesce a tornare a casa con i 3 punti, in una partita non facile da sbloccare. Primo tempo che infatti si conclude sullo 0 a 0 con alcune occasioni per i biancorossi ed il Pianta intento a difendere il pareggio. Il Rimini riesce a sbloccare la partita al 15′ della ripresa con un bel tiro, forte e teso di Alessi, che piega le mani del portiere. Dopo pochi minuti è Padroni a raddoppiare sempre con un tiro di mancino dal limite dell’area, che si insacca sotto la traversa. Firma la propria doppietta personale a un minuto dalla fine sempre Padroni che, lanciato a campo aperto, supera il portiere e colpisce definitivamente uno sbilanciato Pianta.