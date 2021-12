Sport

Rimini

| 15:48 - 08 Dicembre 2021

Foto dalla pagina Facebook del Rimini.

La sfida valevole per la 15esima giornata di campionato tra Ghiviborgo e Rimini è stata rinviata. A causa delle piogge, il campo di gioco è risultato impraticabile, a seguito delle verifiche effettuate dall'arbitro Viapiana di Catanzaro. Poco dopo le 15 è arrivata l'ufficialità del rinvio a data da destintarsi. Stessa sorte per il big match di giornata tra Lentigione e Aglianese, rinviata in questo caso per la neve.